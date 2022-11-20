США — Уельс: де і коли дивитись матч ЧС-2022

Кривдники збірної України стартують на Мундіалі

На чемпіонаті світу з футболу, який у листопаді/грудні в Катарі, у другий ігровий день зіграють збірні США та Уельсу.

У прямому ефірі в Україні матч 1-го туру групи B покаже платформа megogo, suspilne.media, а також регіональні канали громадського мовлення ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" тощо). Цей поєдинок закриватиме змагальний день.

Матч США — Уельс відбудеться в понеділок, 21 листопада, в Ар-Райяні на стадіоні "Ахмед бін Алі", початок поєдинку — о 21:00 за київським часом. Додамо, у групі B разом із цими командами грають збірні Англії та Ірану, які свій поєдинок проведуть також у понеділок.

Зазначимо, букмекери не зуміли назвати однозначного фаворита у матчі США — Уельс, а з турнірними таблицями ЧС-2022 з футболу можна ознайомитись у нас на сайті.

Нагадаємо, саме збірна Уельсу перемогла команду України у фіналі вирішального раунду європейського відбору на ЧС-2022. У Кардіффі на однойменній арені "Жовто-сині" поступилися, пропустивши безглуздий автогол, автором якого став Андрій Ярмоленко.