ЧС-2022: розклад на 21 листопада

Уболівальники побачать сьогодні три матчі

У понеділок, 21 листопада, на чемпіонаті світу з футболу буде зіграно три матчі. Свій шлях на мундіалі розпочинають збірні з груп А та В. Днем раніше ЧС-2022 відкрили Катар та Еквадор. Південноамериканці здобули впевнену перемогу над господарями світової першості. Хоча напередодні ходили чутки, що поєдинок може бути договірним.

Розклад дня

15:00. Група В. Англія – Іран

18:00. Група А. Сенегал – Нідерланди

21:00. Група В. США – Уельс

Зараз у Катарі хоч і не літо, але спека нестерпна. Це відчули вже футболісти збірної Англії, які тренувалися під вентиляторами. Чи вентилятори охолоджуватимуть футболістів під час матчу, який розпочнеться в обідню пору, подивимося під час трансляції.

Раніше компанія BCA Research змоделювала перебіг чемпіонату світу з футболу. За її прогнозами мундіаль має виграти Аргентина. У фіналі аргентинці обіграють Португалію.

Богиня під ліжком, пес-детектив та викрадення у Ріо: це історія Кубка світу з футболу. Доля трофея настільки унікальна, що за нею можуть знімати серіал.