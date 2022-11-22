Німеччина — Японія: коли початок і де дивитися матч ЧС-2022

Бундестім стартує на мундіалі

На чемпіонаті світу з футболу в Катарі "Німецька машина" у першому турі групового раунду проведе поєдинок проти "Самураїв" із Японії.

У прямому ефірі в Україні гру першого туру групи Е Німеччина — Японія покаже платформа megogo, suspilne.media, а також регіональні канали суспільного мовлення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо).

Матч Німеччина — Японія відбудеться в середу, 23 листопада, в Ар-Райяні на Міжнародному стадіоні Халіфа, початок поєдинку — о 15:00 за київським часом. Примітно, що одразу після цієї гри пройде ще одна гра в цьому квартеті — Іспанія зіграє з Коста-Рикою. Це протистояння розпочнеться о 18:00.

Зазначимо, німці є одними з головних претендентів на титул, на думку букмекерів, а от костариканці — аутсайдери ЧС-2022. На думку компанії EA Sports, німці дійдуть до чвертьфіналу турніру, де програють Бразилії. На сайті "Телеграф" можна стежити за турнірним положенням команд на груповій стадії мундіалю.

Раніше повідомлялося, що на ЧС-2022 з’явився новий гімн через заборону катарської влади на пиво.