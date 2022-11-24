Роналду стартує на ЧС-2022: названо фаворита матчу Португалія — Гана

КріРо починає свій шлях на мундіалі

У четвер, 24 листопада, на чемпіонаті світу з футболу у Катарі стартує збірна Португалії, якій у першому матчі протистоятиме команда Гани.

Букмекери віддають перевагу "європейським бразильцям". Про це повідомляє Парі-Матч.

Аналітики пропонують зробити ставку на успіх Португалії з коефіцієнтом 1,44. Водночас тріумф збірної Гани та нічия малоймовірні – коефіцієнти 8,80 та 4,60 відповідно. Додамо, фахівці вважають, що зустріч, найімовірніше, завершиться з рахунком 1:0 на користь португальців (коефіцієнт 5,90).

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Португалія — Гана:

Парі-Матч: (перемога Португалії 1,44 — нічия 4,60 — перемога Гани 8,80)

Матч Португалія – Гана відбудеться у Досі на стадіоні 974, початок зустрічі – о 18:00 за київським часом. За ходом цієї зустрічі можна буде стежити онлайн у нас на сайті, а також по ТБ в Україні. Зазначимо, інші представники квартету H Уругвай та Південна Корея свій матч першого туру розпочнуть трохи раніше (початок — о 15:00 за київським часом).

Цей чемпіонат світу вже подарував кілька сенсацій, зокрема, збірна Аргентини примудрилася програти Саудівській Аравії (1:2).