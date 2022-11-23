Португалія — Гана: коли початок і де дивитися матч ЧС-2022

Кріштіану Роналду стартує на мундіалі

У четвер, 24 листопада, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі стартує грізна збірна Португалії, яку веде один із найкращих футболістів в історії Кріштіану Роналду. Протистоятиме "європейським бразильцям" команда Гани.

Матч групи H Португалія — Гана можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні на платформі megogo, suspilne.media, а також регіональних каналах громадського мовлення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо). Цей поєдинок закриватиме програму першого туру в Катарі.

Гра Португалія – Гана відбудеться у столиці Катару Досі на стадіоні 974, початок зустрічі – о 18:00 за київським часом. Додамо, в іншому поєдинку квартету H зустрінуться Уругвай та Південна Корея, які проведуть свій поєдинок трохи раніше (початок о 15:00 за київським часом).

Напередодні стало відомо, що Роналду втратив роботу. "Манчестер Юнайтед" звільнив гравця після скандального інтерв’ю Кріштіану. Крім того, CR7 знявся з Ліонелем Мессі в гучній рекламі, присвяченій старту чемпіонату світу з футболу. До речі, португалець нещодавно "зібрав" 500 млн людей в Instagram.