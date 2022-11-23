Португалия - Гана: когда начало и где смотреть матч ЧМ-2022

Криштиану Роналду стартует на мундиале

В четверг, 24 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре стартует грозная сборная Португалии, ведомая одним из лучших футболистов в истории Криштиану Роналду. Противостоять "европейским бразильцам" будет команда Ганы.

Матч группы H Португалия — Гана можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине на платформе megogo, suspilne.media, а также региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.). Этот поединок будет закрывать программу первого тура в Катаре.

Игра Португалия — Гана состоится в столице Катара Дохе на стадионе 974, начало встречи — в 18:00 по киевскому времени. Добавим, в другом поединке квартета H встретятся Уругвай и Южная Корея, которые проведут свой поединок немного раньше (начало — в 15:00 по киевскому времени).

Накануне стало известно, что Роналду потерял работу. "Манчестер Юнайтед" уволил игрока после скандального интервью Криштиану. Кроме того, CR7 снялся с Лионелем Месси в нашумевшей рекламе, посвященной старту чемпионата мира по футболу. К слову, португалец недавно "собрал" 500 млн человек в Instagram.