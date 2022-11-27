Бразилія — Швейцарія: що говорять букмекери

На полі зустрінуться лідери групи G

У понеділок, 28 листопада, на Кубку світу з футболу в Катарі в очному протистоянні зустрінуться лідери квартету G Бразилія та Швейцарія.

Напередодні зустрічі букмекери оцінили шанси команд. Беззаперечними фаворитами поєдинку є бразильці, повідомляє Парі-Матч.

Фахівці пропонують зробити ставку на успіх "Пентакампеоне" з коефіцієнтом 1,52. Тріумф європейців та нічия малоймовірні — коефіцієнти 6,90 та 4,20 відповідно. Додамо, найімовірнішим результатом зустрічі, на думку букмекерів, є перемога бразильців з рахунком 1:0 (коефіцієнт 6,20)

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Бразилія — Швейцарія:

Парі-Матч: (перемога Бразилії 1,52 — нічия 4,20 — перемога Швейцарії 6,90)

Гра Бразилія — Швейцарія пройде в Досі на стадіоні "974", початок поєдинку — о 18:00 за київським часом. Цю зустріч покажуть у прямому ефірі в Україні. Камерун та Сербія, які також виступають у квартеті G, розпочнуть свою гру раніше (о 12:00)

Нагадаємо, у першому турі ЧС-2022 Бразилія впоралася з Сербією (2:0), а Камерун мінімально програв Швейцарії (0:1).