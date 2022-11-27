Бразилія — Швейцарія: де і коли дивитись матч ЧС-2022

Бразильці спробують пробити швейцарську оборону

У понеділок, 28 листопада, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі пройде гра лідерів групи G Бразилія — Швейцарія.

Матч Бразилія — Швейцарія буде доступний для перегляду в прямому ефірі в Україні на платформі megogo, suspilne.media, а також на регіональних каналах громадського мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Чернівці тощо). Цей поєдинок пройде у рамках дев’ятого ігрового дня на мундіалі.

Гра Бразилія — Швейцарія пройде у столиці Катару Досі на стадіоні "974", початок поєдинку — о 18:00 за київським часом. Зазначимо, інші представники цього квартету, Камерун та Сербія, почнуть свій матч другого туру трохи раніше (початок о 12:00).

Нагадаємо, у першому турі швейцарці та бразильці досягли успіху. "Пентакампеоне" без шансів розбили збірну Сербії (2:0), а Швейцарія впоралася з Камеруном (1:0). З іншими результатами мундіалю в Катарі, а також турнірними таблицями групової стадії чемпіонату світу можна ознайомитися у нас на сайті.

Додамо, зі збірною Сербії стався скандал на ЧС-2022 через прапор у роздягальні.