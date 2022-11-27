Бразилия - Швейцария: где и когда смотреть матч ЧМ-2022

Бразильцы попробуют пробить швейцарскую оборону

В понедельник, 28 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре пройдет игра лидеров группы G Бразилия — Швейцария.

Матч Бразилия — Швейцария будет доступен для просмотра в прямом эфире в Украине на платформе megogo, suspilne.media, а также на региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.). Этот поединок пройдет в рамках девятого игрового дня на мундиале.

Игра Бразилия — Швейцария пройдет в столице Катара Дохе на стадионе "974", начало поединка — в 18:00 по киевскому времени. Отметим, другие представители этого квартета, Камерун и Сербия, начнут свой матч второго тура немного раньше (начало — в 12:00).

Напомним, в первом туре швейцарцы и бразильцы добились успеха. "Пентакампеоне" без шансов разбили сборную Сербии (2:0), а Швейцария справилась с Камеруном (1:0). С другими результатами мундиаля в Катаре, а также с турнирными таблицами групповой стадии чемпионата мира можно ознакомиться у нас на сайте.

Добавим, со сборной Сербии произошел скандал на ЧМ-2022 из-за флага в раздевалке.