Диво на чемпіонаті світу: Австралія вийшла у плей-офф (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У групі D відбулися неймовірні перестановки
У середу, 30 листопада, на чемпіонаті світу з футболу пройшли чергові матчі 3-го туру, зокрема, Австралія зіграла з Данією.
Зустріч відбулася в Аль-Вакрі на стадіоні "Аль-Джануб" і завершилася мінімальною перемогою австралійців з рахунком 1:0. Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.
Данці, яким була потрібна лише перемога, так і не зуміли прошити насичену оборону Австралії. Водночас австралійські футболісти обрали тактику другого номера в очікуванні контратак. І така нагода з’явилася на початку другого тайму. На 60-й хвилині Метью Лекі розібрався з обороною "Вікінгів" та поклав м’яч у дальній нижній кут воріт Шмейхеля.
Ця перемога дозволила австралійцям посісти друге місце у групі D. У паралельному матчі французи програли Тунісу, але це ніяк не вплинуло на турнірні розклади для Австралії.
Відеоогляд матчу:
Відео голу:
Нагадаємо, у першому турі Австралія розгромно поступилася Франції (4:1), а Данія та Туніс зіграли внічию (0:0). У другому турі данці мінімально програли "Триколірним" (1:2), а австралійці сенсаційно перемогли африканську команду (1:0).