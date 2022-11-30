Диво на чемпіонаті світу: Австралія вийшла у плей-офф (відео)

У групі D відбулися неймовірні перестановки

У середу, 30 листопада, на чемпіонаті світу з футболу пройшли чергові матчі 3-го туру, зокрема, Австралія зіграла з Данією.

Зустріч відбулася в Аль-Вакрі на стадіоні "Аль-Джануб" і завершилася мінімальною перемогою австралійців з рахунком 1:0. Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Данці, яким була потрібна лише перемога, так і не зуміли прошити насичену оборону Австралії. Водночас австралійські футболісти обрали тактику другого номера в очікуванні контратак. І така нагода з’явилася на початку другого тайму. На 60-й хвилині Метью Лекі розібрався з обороною "Вікінгів" та поклав м’яч у дальній нижній кут воріт Шмейхеля.

Ця перемога дозволила австралійцям посісти друге місце у групі D. У паралельному матчі французи програли Тунісу, але це ніяк не вплинуло на турнірні розклади для Австралії.

Группа D

Відеоогляд матчу:

Відео голу:

Нагадаємо, у першому турі Австралія розгромно поступилася Франції (4:1), а Данія та Туніс зіграли внічию (0:0). У другому турі данці мінімально програли "Триколірним" (1:2), а австралійці сенсаційно перемогли африканську команду (1:0).