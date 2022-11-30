Чудо на чемпионате мира: Австралия вышла в плей-офф (видео)

В группе D произошли невероятные перестановки

В среду, 30 ноября, на чемпионате мира по футболу прошли очередные матчи 3-го тура, в частности Австралия сыграла с Данией.

Встреча состоялась в Аль-Вакре на стадионе "Аль-Джануб" и завершилась минимальной победой австралийцев со счетом 1:0. Об єтом сообщает официальный сайт фИФА.

Датчане, которым была необходима только победа, так и не сумели прошить насыщенную оборону Австралии. В то же время австралийские футболисты выбрали тактику второго номера в ожидании контратак. И такая возможность появилась в начале второго тайма. На 60-й минуте Мэттью Леки разобрался с обороной "Викингов" и положил мяч в дальний нижний угол ворот Шмейхеля.

Эта победа позволила австралийцам занять второе место в группе D. В параллельном матче французы проиграли Тунису, но это никак не повлияло на турнирные расклады для Австралии.

Австралия – Дания — 1:0

Гол: Леки, 61

Предупреждения: Бехич, 4, Дегенек, 57 – Сков, 75

Австралия: Райан – Бехич, Роулз, Суттар, Дегенек – Гудвин (Баккус, 46), Муй, Ирвин, Леки (Хрустич, 89) – Макгри (Райт, 73), Дюк (Макларен, 82).

Дания: Шмейхель – Меле (Корнелиус, 69), А. Кристенсен, Андерсен, Р. Кристенсен (Ба, 46) – Йенсен, Хойбьерг – Линдстрем, Эриксен, Сков Ольсен (Сков, 70) – Брайтвейт (Дольберг, 59).

Видеообзор матча:

Видео гола:

Напомним, в первом туре Австралия разгромно уступила Франции (4:1), а Дания и Тунис сыграли вничью (0:0). Во втором туре датчане минимально проиграли "Трехцветным" (1:2), а австралийцы сенсационно победили африканскую команду (1:0).