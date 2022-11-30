Коста-Ріка — Німеччина: букмекери дають астрономічні коефіцієнти на матч ЧС-2022

Фахівці не сумніваються в успіху "Німецької машини"

У четвер, 1 грудня, на чемпіонаті світу з футболу відбудуться вирішальні матчі групової стадії у квартеті Е, зокрема Коста-Ріка проведе поєдинок із Німеччиною.

Букмекери фактично не дають шансів Коста-Ріці, на перемогу якої можна зробити ставку із величезним коефіцієнтом. Про це повідомляє Парі-Матч.

На тріумф німецької збірної аналітики дають коефіцієнт 1,11. Водночас нічия та успіх костаріканців оцінюються як диво — коефіцієнти 11,50 та 27,00 відповідно.

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Коста-Ріка — Німеччина:

Парі-Матч: (перемога Коста-Ріки 27,00 — нічия 11,50 — перемога Німеччини 1,11)

Матч Коста-Ріка — Німеччина пройде в Ель-Хаурі на стадіоні "Ель-Байт", початок зустрічі — о 21:00 за київським часом. Паралельно цій грі зустрінуться інші представники квартету Е Японія та Іспанія. На вихід у плей-офф претендують усі 4 збірні.

Нагадаємо, у першому турі ЧС-2022 у Катарі Коста-Ріка була бита Іспанією з неймовірним рахунком (0:7), а Німеччина сенсаційно програла Японії (1:2). У другому турі іспанці не зуміли перемогти "Німецьку машину" (1:1), а Коста-Ріка сенсаційно перемогла Японію (1:0).