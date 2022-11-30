Коста-Рика - Германия: букмекеры дают астрономические коэффициенты на матч ЧМ-2022

Специалисты не сомневаются в успехе "Немецкой машины"

В четверг, 1 декабря, на чемпионате мира по футболу состоятся решающие матчи групповой стадии в квартете Е, в частности Коста-Рика проведет поединок с Германией.

Букмекеры фактически не дают шансов Коста-Рике, на победу которой можно сделать ставку с огромным коэффициентом. Об этом сообщает Пари-Матч.

На триумф немецкой сборной аналитики дают коэффициент 1,11. В то же время ничья и успех костариканцев оцениваются как чудо — коэффициенты 11,50 и 27,00 соответственно.

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Коста-Рика — Германия:

Пари-Матч: (победа Коста-Рики 27,00 — ничья 11,50 — победа Германии 1,11)

Матч Коста-Рика — Германия пройдет в Эль-Хауре на стадионе "Эль-Байт", начало встречи — в 21:00 по киевскому времени. Параллельно этой игре встретятся другие представители квартета Е Япония и Испания. На выход в плей-офф претендуют все 4 сборные.

Напомним, в первом туре ЧМ-2022 в Катаре Коста-Рика была бита Испанией с невероятным счетом (0:7), а Германия сенсационно проиграла Японии (1:2). Во втором туре испанцы не сумели победить "Немецкую машину" (1:1), а Коста-Рика сенсационно победила Японию (1:0).