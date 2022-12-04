Англія — Сенегал: онлайн матчу ЧС-2022

Текстова трансляція поєдинку чемпіонату світу

У неділю, 4 грудня, відбудеться матч стадії плей-офф чемпіонату світу з футболу. Цього дня у 1/8 фіналу зіграють збірні Англії та Сенегалу. Матч розпочнеться о 21:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію поєдинку із відео повторами голів.

Англія

Команда вийшла із групи з першого місця.

Англія — Іран — 6:2

Англія — США — 0:0

Уельс — Англія — 0:3

Сенегал

Сенегальці в останньому турі забезпечили собі місце у плей-офф.

Сенегал – Нідерланди – 0:2

Катар — Сенегал — 1:3

Еквадор — Сенегал — 1:2

Історія зустрічей

Національні команди ще жодного разу не зустрічалися між собою.

Хто фаворит

Букмекери вважають, що європейці мають проходити до 1/4 фіналу без особливих труднощів. Котирування на основний час: перемога Англії – 1,53, нічия – 3,95, перемога Сенегалу – 8,20. Коефіцієнт на вихід у чвертьфінал: Англія – 1,23, Сенегал – 4,40.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

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