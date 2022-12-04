Англія — Сенегал: онлайн матчу ЧС-2022
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Текстова трансляція поєдинку чемпіонату світу
У неділю, 4 грудня, відбудеться матч стадії плей-офф чемпіонату світу з футболу. Цього дня у 1/8 фіналу зіграють збірні Англії та Сенегалу. Матч розпочнеться о 21:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію поєдинку із відео повторами голів.
Англія
Команда вийшла із групи з першого місця.
Англія — Іран — 6:2
Англія — США — 0:0
Уельс — Англія — 0:3
Сенегал
Сенегальці в останньому турі забезпечили собі місце у плей-офф.
Сенегал – Нідерланди – 0:2
Катар — Сенегал — 1:3
Еквадор — Сенегал — 1:2
Історія зустрічей
Національні команди ще жодного разу не зустрічалися між собою.
Хто фаворит
Букмекери вважають, що європейці мають проходити до 1/4 фіналу без особливих труднощів. Котирування на основний час: перемога Англії – 1,53, нічия – 3,95, перемога Сенегалу – 8,20. Коефіцієнт на вихід у чвертьфінал: Англія – 1,23, Сенегал – 4,40.
Де дивитись
На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.
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