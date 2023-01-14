Петраков очолить національну збірну

Український фахівець продовжить працювати на міжнародному рівні

Колишній головний тренер збірної України Олександр Петраков, про звільнення якого Українська асоціація футболу (УАФ) повідомила у січні, незабаром очолить команду Вірменії.

Про це повідомив вірменський журналіст Сурен Меліксетян на своєму телеграм-каналі. За інформацією джерела, про підписання контракту з Петраковим оголосять найближчим часом.

Офіційне оголошення про угоду очікується у суботу-неділю, 14-15 січня. Повідомляється, що місцева федерація обирала між кількома претендентами, але вибір ліг на українця. На цей час збірною Вірменії керує Роман Березовський, який замінив на цій посаді іспанця Хоакіна Капарроса.

Петраков не зумів вивести збірну України на ЧС-2022 з футболу. Збірна України під його керівництвом провела 15 матчів – 6 перемог, 7 нічиїх та 2 поразки з різницею м’ячів 23:13.

Раніше повідомлялося, що збірну України після Петракова очолить Сергій Ребров, щоправда, у підписанні Реброва є деякі нюанси.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року відбулося жеребкування відбору на ЧЄ-2024. Збірна Вірменії у кваліфікації зіграє з Хорватією, Уельсом, Туреччиною та Латвією.