"ПСЖ" — "Баварія": букмекери обіцяють голи

Шанси команд у цьому матчі практично рівні

У Парижі на "Парк де Пренс" 14 лютого відбудеться перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. "Парі Сен-Жермен" приймає "Баварію". Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. "Телеграф" веде онлайн-трансляцію матчу "ПСЖ" — "Баварія".

Майже у всіх букмекерських конторах котирування на матч практично рівні. Більшість віддає мізерну перевагу мюнхенському клубу. Наприклад, британська контора WilliamHill виставила такий коефіцієнт: перемога "Баварії" — 2.5, перемога "ПСЖ" — 2.6, нічия — 3.6.

Щодо виходу до чвертьфіналу, то ситуація така: "Баварія" — 1.62, "ПСЖ" — 2.45.

Аналітики вважають, що у матчі буде забито десь близько трьох м’ячів. При тому, що зможуть відзначитись обидві команди. Найочікуваніший рахунок — 1:1, або 2:1 на користь будь-якої команди.

Раніше ми розповідали, де в Україні можна подивитися матч "ПСЖ" — "Баварія".

Нагадаємо, Україну в Лізі чемпіонів представляли дві команди, щоправда, київське "Динамо" не зуміло подолати останній кваліфікаційний раунд ЛЧ та вирушило до Ліги Європи. "Шахтар", у свою чергу, посів 3 місце на груповій стадії Ліги чемпіонів і продовжить свій шлях у єврокубках у Лізі Європи.