"ПСЖ" - "Бавария": букмекеры обещают голы

Шансы команд в этом матче практически равные

В Париже на "Парк де Пренс" 14 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. "Пари Сен-Жермен" принимает "Баварию". Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию матча "ПСЖ" — "Бавария".

Почти во всех букмекерских конторах котировки на матч практически равные. Большинство отдает мизерный перевес мюнхенскому клубу. К примеру, британская контора WilliamHill выставила такой коэффициент: победа "Баварии" — 2.5, победа "ПСЖ" — 2.6, ничья — 3.6.

Что касается выхода в четвертьфинал, то ситуация такая: "Бавария" — 1.62, "ПСЖ" — 2.45.

Аналитики считают, что в матче будет забито где-то около трех мячей. При том, что смогут отличиться обе команды. Самый ожидаемый счет — 1:1, или 2:1 в пользу любой команды.

Ранее мы рассказывали, где в Украине можно посмотреть матч "ПСЖ" — "Бавария".

Напомним, Украину в Лиге чемпионов представляли две команды, правда, киевское "Динамо" не сумело преодолеть последний квалификационный раунд ЛЧ и отправилось в Лигу Европы. "Шахтер", в свою очередь, занял 3-е место на групповой стадии Лиги чемпионов и продолжит свой путь в еврокубках в Лиге Европы.