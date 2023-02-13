"ПСЖ" — "Бавария": где и во сколько смотреть матч
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Список трансляций поединка плей-офф
Во вторник, 14 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. В Париже сыграют команды, которые могли бы украсить финал турнира.
Кто играет. Французский "Пари Сен-Жермен" принимает немецкую "Баварию".
Когда начало. Поединок на "Парк де Пренс" начнется в 22:00 по киевскому времени.
Где смотреть. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "ПСЖ" — "Бавария". Также поединок в прямом эфире будет показан на платформе Megogo.
Напомним, что нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси стал автором самого красивого гола группового этапа Лиги чемпионов.
Украину в Лиге чемпионов представляли две команды, правда, киевское "Динамо" не сумело преодолеть последний квалификационный раунд ЛЧ и отправилось в Лигу Европы. "Шахтер", в свою очередь, занял 3-е место на групповой стадии Лиги чемпионов и продолжит свой путь в еврокубках в Лиге Европы.
Кстати, "Барселона" и "Реал" пытаются перезапустить проект Суперлиги. В новом турнире будут играть около 80 команд. Возможно, найдется место и для представителей Украины.