"ПСЖ" — "Баварія": де і о котрій час дивитися матч
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Список трансляцій поєдинку плей-офф
У вівторок, 14 лютого, відбудеться перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У Парижі зіграють команди, які б могли прикрасити фінал турніру.
Хто грає. Французький "Парі Сен-Жермен" приймає німецьку "Баварію".
Коли початок. Поєдинок на "Парк де Пренс" розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Де дивитись. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "ПСЖ" — "Баварія". Також поєдинок у прямому ефірі буде показано на платформі Megogo.
Нагадаємо, що нападник "Парі Сен-Жермен" Ліонель Мессі став автором найкрасивішого гола групового етапу Ліги чемпіонів.
Україну в Лізі чемпіонів представляли дві команди, щоправда, київське "Динамо" не зуміло подолати останній кваліфікаційний раунд ЛЧ та вирушило до Ліги Європи. "Шахтар", у свою чергу, посів 3 місце на груповій стадії Ліги чемпіонів і продовжить свій шлях у єврокубках у Лізі Європи.
До речі, "Барселона" та "Реал" намагаються перезапустити проект Суперліги. У новому турнірі гратимуть близько 80 команд. Можливо знайдеться місце і для представників України.