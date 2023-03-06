"Челсі" — "Боруссія" Д: букмекери оцінили шанси Мудрика у Лізі чемпіонів

Українцю пророкують виліт із ЛЧ

У вівторок, 7 березня, лондонський "Челсі", за який виступає український футболіст Михайло Мудрик, спробує пройти дортмундську "Боруссію" у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Челсі" — "Боруссія" Д.

На думку фахівців, німецький клуб є фаворитом двоматчевого протистояння. Про це повідомляє "Парі-Матч".

Примітно, що аналітики вірять в успіх лондонців у домашньому матчі. На перемогу Синіх букмекерів пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,82-1,88. Водночас тріумф німців та нічия в основний час матчу менш ймовірні – коефіцієнти 4,20 та 3,60-3,75 відповідно. З усім тим букмекери вважають, що в наступний раунд пройде "Боруссія" Д: коефіцієнт 2,25 за вихід "Челсі" і 1,69 — за дортмундців.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Челсі" — "Боруссія" Д (основний час)

Парі-Матч: (перемога "Челсі" 1,88 — нічия 3,75 — перемога "Боруссії" Д 4,20)

William Hill: (1,85 — 3,60 — 4,20)

Bwin: (1,82 — 3,60 — 4,20)

Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися матч "Челсі" — "Боруссія" Д у прямому ефірі в Україні.

Нагадаємо, Мудрик невдало розпочав у "Челсі". У шести матчах на його рахунку немає результативних дій. Футболіст навіть закрив коментарі у соцмережах, щоб урятуватися від хейту фанатів.