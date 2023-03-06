"Челси" - "Боруссия" Д: букмекеры оценили шансы Мудрика в Лиге чемпионов

Украинцу пророчат вылет из ЛЧ

Во вторник, 7 марта, лондонский "Челси", за который выступает украинский футболист Михаил Мудрик, попытается пройти дортмундскую "Боруссию" в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" — "Боруссия" Д.

По мнению специалистов, немецкий клуб является фаворитом 2-матчевого противостояния. Об этом сообщает "Пари-Матч".

Примечательно, что аналитики верят в успех лондонцев в домашнем матче. На победу Синих букмекеры предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,82-1,88. В то же время триумф немцев и ничья в основное время матча менее вероятны — коэффициенты 4,20 и 3,60-3,75 соответственно. Тем не менее букмекеры считают, что в следующий раунд пройдет "Боруссия" Д: коэффициент 2,25 за выход "Челси" и 1,69 — за дортмундцев.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Челси" — "Боруссия" Д (основное время)

Пари-Матч: (победа "Челси" 1,88 — ничья 3,75 — победа "Боруссии" Д 4,20)

William Hill: (1,85 — 3,60 — 4,20)

Bwin: (1,82 — 3,60 — 4,20)

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть матч "Челси" — "Боруссия" Д в прямом эфире в Украине.

Напомним, Мудрик неудачно начал в "Челси". В шести матчах на его счету нет результативных действий. Футболист даже закрыл комментарии в соцсетях, чтобы спастись от хейта фанатов.