"Порту" — "Інтер": де і коли дивитись матч-відповідь Ліги чемпіонів

Вирішальний матч пройде у Португалії

У вівторок, 14 березня, "Порту" спробує взяти реванш у "Інтера" в рамках гри-відповіді Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Порту" — "Інтер".

У прямому ефірі в Україні матч-відповідь покажуть Volia TV і "megogo". Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Матч-відповідь першого раунду плей-офф ЛЧ "Порту" — "Інтер" відбудеться в Порту (Португалія) на стадіоні "Драгау", початок зустрічі — о 22:00. На сайті "Телеграф" оперативно з’являться відео голів, а також найкращі моменти поєдинку.

Перша гра, яка відбулася в Італії, завершилася мінімальною перемогою "Інтера" з рахунком 1:0. Таким чином, Нерадзуррі достатньо не програти у другому поєдинку, щоб вийти в наступний раунд ЛЧ. "Порту" потрібна лише перемога. Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у п’ятницю, 17 березня, у Ньоні (Швейцарія).

Раніше повідомлялося, що італійський "Мілан" уперше за 11 років пробився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Крім того, "Баварія" вибила ПСЖ із головного єврокубка.