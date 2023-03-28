Українка Беломоіна виграла "золото" у маунтенбайку у Словенії

Українська велогонниця випередила всіх суперниць

Днями чемпіонка Європи та бронзова медалістка чемпіонату світу з маунтенбайку Яна Беломоіна перемогла на міжнародному турнірі XCO Vrtojba 2023 у категорії C1, що проходили у словенській Вртойбі. До слова, у лютому відомий велогонник застрелив кота міністра Сан-Марино.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету у Facebook. Наша досвідчена спортсменка показала найкращий час на фініші у дисципліні кроскантрі – 1:25.14.

Українка майже на дві хвилини випередила і цим взяла реванш за торішню поразку в суперництві за перше місце у господині траси Тані Жакель (1:27.04). "Бронзу" також виборола представниця Словенії Віта Моврін (1:27.39).

Зазначимо, що це вже третя медаль для 31-річної велогонниці з Луцька у дисципліні кроскантрі у 2023 році. До гонки у Вртойбі вона встигла виграти дві срібні медалі на змаганнях у Греції.

XCO Vrtojba 2023. Словенія, Вртойба. Кроскантрі, С1

Яна Беломоіна (Україна) – 1:25.14 Таня Жакель (Словенія) – 1:27.04 Віта Моврін (Словенія) – 1:27.39

Раніше повідомлялося про смерть знаменитого велогонника, який 24 роки був у комі. Нещодавно в Італії велогонник загинув на тренуванні після зіткнення з вантажівкою.