Український клуб підписав футболіста, який грав в окупованому Криму

Чайка вже видалила новину у соцмережах

Клуб української Другої ліги "Чайка" оголосила про підписання футболіста команди "Васт" Олексія Тищенка, що виступав в окупованому Криму, в звільнення якого найближчим часом впевнена більша частина громадян України.

Про це повідомляє Tribuna.com. Умови угоди із 28-річним півзахисником не розкриваються.

Зазначається, що влітку 2017 року Тищенко поїхав до окупованого росією Криму, де перейшов у команду "Кримтеплиця". В акаунті гравця в Instagram були фото за 2017 рік з геолокацією "росія, Крим, Сімферополь".

Як зазначає портал, увечері 4 квітня 2023 року футболіст видалив як ці знімки, так і інші з Криму. Пізніше "Чайка" видалила пост про підписання новачка в Instagram.

Нещодавно повідомлялося, що колишній футболіст збірної України зіграв у Криму.

Раніше з’явилася інформація, що росія хоче провести футбольну анексію нових українських територій. Футбольні "керівники" в окупованому Криму заявили, що вісім клубів із півострова готові брати участь у російському чемпіонаті.