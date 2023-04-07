Моурінью, Зідан та Анчелотті змінюватимуть футбол

Імениті тренери та гравці минулого займуться змінами у футболі

Союз європейських футбольних асоціацій УЄФА створив нову консультативну раду, яка займатиметься переглядом правил футболу. До речі, нещодавно у грі мільйонів відбулися деякі зміни.

Про це у п’ятницю, 7 квітня, повідомив The Times у Twitter. До цієї організації увійдуть щонайменше 20 відомих тренерів та гравців.

Критерії для членства полягали на основі видатних успіхів у спорті та міжнародній репутації. Вимоги – виграш серйозного турніру за ігрову/тренерську кар’єру та 100+ матчів на міжнародному рівні. Вже є як мінімум 20 підтверджених осіб, серед яких Жозе Моурінью, Карло Анчелотті і Зінедін Зідан.

Представлення комітету відбудеться 24 квітня. Його очолить Звонімір Бобан, а допомагатиме хорвату італієць Роберто Розетті, який відповідає за арбітрів УЄФА.

Раніше повідомлялося, що УЄФА не збирається повертати росію до європейського футболу до закінчення війни, а ось збірна Білорусі продовжуватиме виступати у відборі на чемпіонат Європи-2024.

Напередодні голова Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко виграв вибори до виконкому УЄФА на його 47 Конгресі.