Рус

Моурінью, Зідан та Анчелотті змінюватимуть футбол

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Жозе Моурінью, Зінедін Зідан та Карло Анчелотті Новина оновлена 07 квітня 2023, 12:10
Жозе Моурінью, Зінедін Зідан та Карло Анчелотті. Фото twitter.com/RMPremium1

Імениті тренери та гравці минулого займуться змінами у футболі

Союз європейських футбольних асоціацій УЄФА створив нову консультативну раду, яка займатиметься переглядом правил футболу. До речі, нещодавно у грі мільйонів відбулися деякі зміни.

Про це у п’ятницю, 7 квітня, повідомив The Times у Twitter. До цієї організації увійдуть щонайменше 20 відомих тренерів та гравців.

Критерії для членства полягали на основі видатних успіхів у спорті та міжнародній репутації. Вимоги – виграш серйозного турніру за ігрову/тренерську кар’єру та 100+ матчів на міжнародному рівні. Вже є як мінімум 20 підтверджених осіб, серед яких Жозе Моурінью, Карло Анчелотті і Зінедін Зідан.

Представлення комітету відбудеться 24 квітня. Його очолить Звонімір Бобан, а допомагатиме хорвату італієць Роберто Розетті, який відповідає за арбітрів УЄФА.

Раніше повідомлялося, що УЄФА не збирається повертати росію до європейського футболу до закінчення війни, а ось збірна Білорусі продовжуватиме виступати у відборі на чемпіонат Європи-2024.

Напередодні голова Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко виграв вибори до виконкому УЄФА на його 47 Конгресі.

Теги:
#Футбол #Карло Анчелотті #Жозе Моуріньйо #Зінедін Зідан