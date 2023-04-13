"Засмутився призначенню в "Динамо": Луческу зізнався, коли востаннє розмовляв із Ахметовим

Тренер розповів, як його переконали очолити київський колектив

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу розповів, коли востаннє спілкувався з Рінатом Ахметовим, чию команду "Шахтар" він очолював у 2004-2016 роках. Також румунський фахівець Луческу збрехав журналістам, сказавши, що всі тренери, крім нього, залишили Україну після початку повномасштабної агресії рф.

В інтерв’ю Gazeta Sporturilor він зазначив, що власник "Шахтаря" любить футбол більше за гроші. За його словами, той закоханий в донецьку команду із шести-семи років і ніколи не погоджувався взяти під своє крило інший клуб із-за кордону чи в Україні.

"Динамо" — "Минай". Відео голів та огляд матчу УПЛ

"Останнього разу ми з ним спілкувалися два тижні тому. Він засмутився, що я пішов у київське "Динамо", але ж ми професіонали. В "Динамо" мене тільки попросили прийти і поговорити, бо в них був складний період, і в підсумку переконали підписати контракт", — зізнався Луческу.

Раніше румунський фахівець заявив, що залишиться в київському клубі всупереч погіршенню здоров’я.

Перед цим стало відомо, що в Луческу погіршилося здоров’я після матчу УПЛ із "Минаєм", який "Динамо" перемогло 2:0. За її словами, в нього розвинувся артроз кульшового суглоба — далися взнаки тривалі поїздки разом із командою в єврокубках автобусом.

У жовтні 2022 року з’явилася інформація, що тренер дав зрозуміти провідним гравцям "Динамо" про плани піти, але через тиждень передумав.