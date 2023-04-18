"Баварія" — "Манчестер Сіті": де і коли дивитись суперматч Ліги чемпіонів

Поєдинок у відповідь відбудеться в Німеччині

У середу, 19 квітня, відбудеться чвертьфінальний матч-відповідь "Баварія" — "Манчестер Сіті". В першому матчі, що відбувся в Англії, Городяни зробили великий крок до півфіналу (3:0). "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Баварія" — "Манчестер Сіті".

У прямому ефірі в Україні гру покажуть Volia TV та "megogo". Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Перша гра між мюнхенцями та манкуніанцями пройде в Німеччині на стадіоні "Альянц Арена", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. У нас на сайті оперативно будуть доступні для перегляду відео голів, а також найкращі моменти поєдинку.

"Манчестер Сіті" – "Баварія". Дивитися відео голів та огляд матчу

"Баварія" нещодавно змінила тренера, яким зараз є Томас Тухель, і хоча це допомогло повернутися на перше місце в німецькій Бундеслізі, клуб вибув із Кубка Німеччини. Команда здобула одну перемогу в чотирьох останніх матчах у всіх турнірах.

Тим часом, "Манчестер Сіті", як і раніше, претендує на три трофеї в Лізі чемпіонів, англійській Прем’єр-лізі та Кубку Англії. Колектив Пепа Гвардіоли не знає поразок 14 поєдинків поспіль при 10 перемогах в останніх іграх.

В ще одному матчі вечора зіграють "Інтер" та "Бенфіка". З повним складом учасників 1/4 фіналу та можливими парами півфіналу можна ознайомитись на сайті "Телеграф".

Нагадаємо, "Баварія" пройшла до 1/8 фіналу ПСЖ, тоді як "Манчестер Сіті" розібрався з німецьким "РБ Лейпциг".