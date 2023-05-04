Вперше в історії! Українці виграли чемпіонат Європи з керлінгу

Наші спортсмени стали найкращими у своєму дивізіоні

У четвер, 4 травня, чоловіча збірна України з керлінгу виборола "золото" континентальної першості у дивізіоні С. Рік тому національна команда вперше в історії виграла медаль на рівні ЧЄ.

Про історичний успіх українських керлінгістів повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України у Facebook. Турнір проходив у британському місті Дамфріс.

У фінальному поєдинку наша команда (Едуард Ніколов, Ярослав Щур, Артем Сугак, Владислав Коваль та Артем Гасинець) переконливо перемогла збірну Ліхтенштейну з рахунком 10:2. Цей успіх дозволив українцям підвищитись у класі. Наступного сезону наші керлінгісти виступатимуть у дивізіоні B.

"Вітаємо наших чемпіонів! Пишаємося вами!" — йдеться у повідомленні НОК.

До цього найкращим результатом чоловічої збірної України з керлінгу було "срібло" чемпіонату Європи-2022 у дивізіоні С.

Раніше повідомлялося, що збірна України з хокею не зуміла підвищитися у класі, посівши друге місце на ЧС-2023 у своєму дивізіоні.

Нагадаємо, у росії задумалися над створенням альтернативного Міжнародного олімпійського комітету.