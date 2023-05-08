Фанатка сенсаційного чемпіона Італії програла парі та голою пройшлася вулицею – хто вона (відео)

Дівчина виконала обіцянку, але трохи схитрувала

Вболівальниця "Наполі" Кармен Каккавале після поразки в парі пройшлася голою Неаполем на честь сенсаційного тріумфу її улюбленого клубу в чемпіонаті Італії.

Як повідомляє Телеграф, дівчина пообіцяла повністю роздягнутися в разі завоювання командою титулу чемпіона країни. Вона дотрималася обіцянки, але дозволила собі трохи схитрувати.

Каккавале покрила оголене тіло тематичним бодіартом і залишила на собі плавки. На ній помістилася не лише символіка "Наполі", а й щит із вказаним третім чемпіонством в історії клубу, а також портрет його легенди Дієго Марадони, з яким той вигравав титул у 1987 та 1990 роках.

Дівчина прославилася не лише своїми пікантними фотографіями в соцмережах, а й своєю кар’єрою балерини.

Раніше боксерка Ебані Бріджес роздяглася до нижньої білизни на церемонії зважування перед боєм проти Шеннон О’Коннелл.

Перед цим боєць змішаних єдиноборств Кетлін Чукагян не змогла вкластися в ліміт вагової категорії перед поєдинком і повністю роздяглася, але їй це не допомогло.