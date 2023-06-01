російських призерок Олімпіади викинули з міжнародних змагань за зв’язок з армією рф

Велосипедистки отримали вовчий квиток

російським призерам Олімпіади Анастасії Войновій та Марії Новолодській Міжнародна спілка велосипедистів (UCI) заборонила повертатися до міжнародних змагань через зв’язки з армією рф згідно з рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Про це повідомляє Inside the Games. Це рішення прийнято після постанови UCI про те, що з 1 червня росіяни та білоруси можуть виступати в статусі нейтральних спортсменів, якщо відповідають певним критеріям.

Зазначається, що велосипедистам не дозволяється повертатися до турнірів, якщо вони виступили на підтримку російського вторгнення в Україну в соцмережах чи в інтерв’ю, або якщо вони були частиною армії рф.

Крім того, їм заборонено брати участь у демонстраціях на підтримку війни або демонструвати символ вторгнення росії в Україну — "Z". Окрім двох олімпійців, під заборону також потрапив російський паралімпійський велогонник Олексій Обидєннов.

Член росгвардії Войнова завоювала срібло в Ріо-2016 та бронзу в Токіо-2020. Представниця ЦСКА Новолодська виграла бронзову медаль в Токіо-2020.

Раніше UCI допустив російських та білоруських гонщиків до індивідуальних змагань у нейтральному статусі з 1 червня.

Перед цим Міжнародна федерація дзюдо оголосила про допуск росіян і білорусів до змагань, причому в заявці росії на чемпіонаті світу в Досі опинилися представники армії рф.