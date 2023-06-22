"Квартири вже немає": yкраїнський коментатор не постраждав під час вибуху будинку в Києві завдяки службі у ЗСУ

Поранення отримали члени його сім’ї

Український футбольний коментатор Роберто Моралес заявив про те, що втратив квартиру через вибух у київській багатоповерхівці, який стався 22 червня через витік газу.

Про це він повідомив у Facebook, прикріпивши фото будинку, що зазнав руйнування. Примітно, що в цей момент він не перебував удома через службу у ЗСУ.

"Малишка, 33. Мій будинок, квартири вже немає", — написав Моралес.

Як передає медіапроект "ТаТоТаке", одним із ведучих якого є футбольний коментатор, через вибух постраждали двоє з трьох членів його родини, отримавши не дуже важкі поранення, а також — кіт Лео.

"Друзі, родина одного з наших ведучих потребує термінової допомоги. Сьогодні вночі за адресою вул. Малишка, 33 у Києві стався вибух газу, від якого рознесло квартиру Роберто Моралеса — в двох кімнатах повністю провалилася підлога", — йдеться у повідомленні, де також вказані реквізити для бажаючих допомогти.

Повідомлялося, що до обіду 22 червня загальна кількість жертв трагедії складає вже троє людей. Ще щонайменше четверо отримали поранення.

Нагадаємо, що всі подробиці трагедії в Києві ви можете прочитати в нашому матеріалі, перейшовши за посиланням. Вже відомо, що вдалося врятувати не менше 18 осіб.

Зазначимо, що інциденти з природним газом нерідко трапляються по всій Україні. Так, попередньо наслідки такої надзвичайної ситуації довелося ліквідувати рятувальникам у Кривому Розі. Також навесні потужний вибух, пов’язаний із витіканням газу, стався і в Кропивницькому. І це був вже далеко не перший випадок у місті останнім часом.