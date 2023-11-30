Волан у спину: рф викинули зі світового бадмінтону

Ніхто не хоче співпрацювати з окупантами

У четвер, 30 листопада, стало відомо, що Всесвітня федерація бадмінтону (BWF) припинила членство Національної федерації бадмінтону росії (НБФР). Нещодавно російська бадмінтоністка намагалася обійти санкції, виступивши на міжнародному турнірі за допомогою маніпуляцій з особистою інформацією.

Про це повідомляє Reuters. За інформацією джерела, призупинення членства НБФР сталося через те, що російська організація включила до свого складу представництва Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, які перебувають під юрисдикцією України.

Це рішення було прийняте на засіданні ради BWF 11 листопада і має бути підтверджено членами на щорічних загальних зборах наступного року в Ченду (Китай). Додамо, що BWF дискваліфікувала російських та білоруських спортсменів у березні 2022 року після того, як рф повномасштабно вдерлася в Україну.

У BWF зазначили, що російським спортсменам буде дозволено виступати на міжнародних змаганнях у якості "незалежних нейтральних спортсменів".

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував спортивним федераціям допускати росіян та білорусів до участі у міжнародних змаганнях у нейтральному статусі (без прапора та гімну). Рішення щодо участі представників країн-агресорів на Іграх у Парижі поки не прийнято, проте рф планує провести альтернативну Олімпіаду, проти якої вже виступив МОК.