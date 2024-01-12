У РФ зажадали покарати США та Велику Британію за удар по терористах

Схоже, що у РФ підтримують бойовиків, які нападають на цивільні кораблі

Дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону Дмитро Васильєв відреагував на удари США та Великої Британії по хуситах у Ємені. Проіранське озброєне терористичне угруповання "Ансар Аллах", яке контролює частину країни, в останні кілька місяців постійно атакує цивільні кораблі в Червоному морі.

Відповідний коментар Васильєва наводить Р-Спорт. За його словами, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) має покарати США та Велику Британію за початок бойових дій, адже до цього покарали РФ за початок повномасштабної війни в Україні. Закінчив він свою промову відомим кремлівським наративом про спорт поза політикою.

"Адекватний Міжнародний олімпійський комітет (МОК) застосував би санкції до США та Великої Британії за авіаудари в Ємені, але ми маємо неадекватний МОК з неадекватним керівником в особі Томаса Баха.

Ця людина є руйнівником міжнародного олімпійського руху і в історію увійде як той, хто нацьковує спортсменів один на одного, держави з державами.

На жаль, МОК сьогодні не виконує своїх прямих обов’язків та не згуртовує народи через спорт. Розраховувати на послідовність та дотримання спортивних законів не доводиться.

Я взагалі проти різних відсторонень. Спортсмени не винні у тому, що роблять керівники держав”, – сказав Васильєв.

Раніше Васильєв запропонував провести альтернативні Олімпійські ігри, де росіян не каратимуть за допінг. Крім того, він закликав росіян перестати скиглити через погане життя.