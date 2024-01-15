"Вся Росія з тобою": Ломаченко побажав усім миру і назвав дату наступного бою

Українець проведе титульний поєдинок у травні 2024 року

Дворазовий олімпійський чемпіон, колишній чемпіон у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко повернеться на ринг поєдинком проти колишнього абсолютного чемпіона у легкій вазі Джорджа Камбососа. Чемпіонський бій заплановано на травень.

Про це повідомив Ломаченко на своїй сторінці в Instagram. Василь опублікував постер поєдинку, на якому можна побачити дату супербою.

"З Богом. Мир усім", — написав Ломаченко. До речі, Instagram боксера не доступний із території України.

Додамо, що під постом українця можна побачити багато коментарів зі словами підтримки з РФ. Річ у тому, що Ломаченко не засудив повномасштабне вторгнення РФ в Україну, а також запам’ятався підтримкою УПЦ (МП).

Бій Ломаченко – Камбосос відбудеться 12 травня в Австралії. На кону поєдинку стоятиме вакантний титул IBF у легкій вазі.

Нагадаємо, Камбосос останній бій провів у липні 2023 року, перемігши Максі Хьюза, а Ломаченко у травні зі скандалом програв Девіну Хейні.

Найкращі моменти бою Камбосос — Хьюз

Найкращі моменти бою Ломаченко — Хейні

Раніше повідомлялося, що український боксер Денис Беринчик незабаром може провести титульний бій у вазі Ломаченка. Він може вийти у ринг проти Ісака Круса.