Підсумки дня 23 серпня: День Державного прапора, відкриття "Кримської платформи", транш МВФ
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 11
Вечірній дайджест головних новини 23 серпня
Коронавірус в Україні
Станом на ранок понеділка, 23 серпня, в Україні офіційно підтверджено 2 275 171 випадок захворювання коронавирусной хворобою Covid-19. З них 610 — зафіксували за минулу добу, 22 серпня.
День Державного прапора
23 серпня українці святкують одне з найважливіших свят країни — День Державного прапора.
З цієї нагоди в Харкові відбулася церемонія підняття прапора на найвищий в Європі флагшток.
Урочисто підняли прапори і в інших містах України.
Зі святом 23 серпня привітали і наші українські зірки. У соцмережах селебріті публікують вітальні пости з фото і відео, на якому є зображення прапора.
"Кримська платформа"
У понеділок, 23 серпня в Києві пройшов саміт "Кримської платформи", на якому зібралися високопоставлені представники понад 40 країн і міжнародних організацій.
У Росії його проведення сприйняли, як "антиросійський захід" і " надзвичайно недружній жест ".
На "інтерес" російської влади до саміту відреагував президент України Володимир Зеленський, який запропонував РФ теж взяти участь в роботі платформи і знайти спільні шляхи для подальшої деокупацію півострова.
Україна отримала обіцяні $ 2,7 млрд від МВФ
Міжнародний валютний фонд передав Україні 2,7 мільярдів доларів до Дня незалежності.
МакSим заново вчиться ходити після коми
У мережу потрапило відео, як російська співачка МакSим вчиться заново ходити після тривалої коми через пневмонію.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-