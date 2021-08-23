Підсумки дня 23 серпня: День Державного прапора, відкриття "Кримської платформи", транш МВФ

Вечірній дайджест головних новини 23 серпня

Коронавірус в Україні

Коронавірус

Станом на ранок понеділка, 23 серпня, в Україні офіційно підтверджено 2 275 171 випадок захворювання коронавирусной хворобою Covid-19. З них 610 — зафіксували за минулу добу, 22 серпня.

День Державного прапора

Україна

23 серпня українці святкують одне з найважливіших свят країни — День Державного прапора.

З цієї нагоди в Харкові відбулася церемонія підняття прапора на найвищий в Європі флагшток.

Урочисто підняли прапори і в інших містах України.

Зі святом 23 серпня привітали і наші українські зірки. У соцмережах селебріті публікують вітальні пости з фото і відео, на якому є зображення прапора.

"Кримська платформа"

Кримська платформа

У понеділок, 23 серпня в Києві пройшов саміт "Кримської платформи", на якому зібралися високопоставлені представники понад 40 країн і міжнародних організацій.

У Росії його проведення сприйняли, як "антиросійський захід" і " надзвичайно недружній жест ".

На "інтерес" російської влади до саміту відреагував президент України Володимир Зеленський, який запропонував РФ теж взяти участь в роботі платформи і знайти спільні шляхи для подальшої деокупацію півострова.

Україна отримала обіцяні $ 2,7 млрд від МВФ

МВФ

Міжнародний валютний фонд передав Україні 2,7 мільярдів доларів до Дня незалежності.

МакSим заново вчиться ходити після коми

МакSим

У мережу потрапило відео, як російська співачка МакSим вчиться заново ходити після тривалої коми через пневмонію.