Итоги дня 23 августа: День Государственного флага, открытие "Крымской платформы", транш МВФ
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Вечерний дайджест главных новостей 23 августа
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро понедельника, 23 августа, в Украине официально подтвержден 2 275 171 случай заболевания коронавирусной болезнью Covid-19. Из них 610 – зафиксировали за прошедшие сутки, 22 августа.
День Государственного флага
23 августа украинцы празднуют одно из самых важных праздников страны — День Государственного флага.
По этому случаю в Харькове состоялась церемония поднятия флага на самый высокий в Европе флагшток.
Торжественно подняли флаги и в других городах Украины.
С праздником 23 августа поздравили и наши украинские звезды. В соцсетях селебрити публикуют поздравительные посты с фото и видео, на котором присутствует изображение флага.
"Крымская платформа"
В понедельник, 23 августа в Киеве прошел саммит "Крымской платформы", на котором собрались высокопоставленные представители более 40 стран и международных организаций.
В России его проведение восприняли, как "антироссийское мероприятие" и "чрезвычайно недружественный жест".
На "интерес" российских властей к саммиту отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, которые предложил РФ тоже поучаствовать в работе платформы и найти совместные пути для дальнейшей деоккупации полуострова.
Украина получила обещанные $2,7 млрд от МВФ
Международный валютный фонд передал Украине 2,7 миллиардов долларов ко Дню независимости.
В Киев прибыл третий рейс из Афганистана
23 августа в киевском аэропорту "Борисполь" приземлился третий самолет из Афганистана, который привез около сотни человек и несколько десятков украинцев.
МакSим заново учится ходить после комы
В сеть попало видео, как российская певица МакSим учится заново ходить после продолжительной комы из-за пневмонии.
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