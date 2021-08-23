Итоги дня 23 августа: День Государственного флага, открытие "Крымской платформы", транш МВФ

Вечерний дайджест главных новостей 23 августа

Коронавирус в Украине

Коронавирус

По состоянию на утро понедельника, 23 августа, в Украине официально подтвержден 2 275 171 случай заболевания коронавирусной болезнью Covid-19. Из них 610 – зафиксировали за прошедшие сутки, 22 августа.

День Государственного флага

Украина

23 августа украинцы празднуют одно из самых важных праздников страны — День Государственного флага.

По этому случаю в Харькове состоялась церемония поднятия флага на самый высокий в Европе флагшток.

Торжественно подняли флаги и в других городах Украины.

С праздником 23 августа поздравили и наши украинские звезды. В соцсетях селебрити публикуют поздравительные посты с фото и видео, на котором присутствует изображение флага.

"Крымская платформа"

Крымская платформа

В понедельник, 23 августа в Киеве прошел саммит "Крымской платформы", на котором собрались высокопоставленные представители более 40 стран и международных организаций.

В России его проведение восприняли, как "антироссийское мероприятие" и "чрезвычайно недружественный жест".

На "интерес" российских властей к саммиту отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, которые предложил РФ тоже поучаствовать в работе платформы и найти совместные пути для дальнейшей деоккупации полуострова.

Украина получила обещанные $2,7 млрд от МВФ

МВФ

Международный валютный фонд передал Украине 2,7 миллиардов долларов ко Дню независимости.

В Киев прибыл третий рейс из Афганистана

Самолет из Афганистана в Киеве

23 августа в киевском аэропорту "Борисполь" приземлился третий самолет из Афганистана, который привез около сотни человек и несколько десятков украинцев.

МакSим заново учится ходить после комы

МакSим

В сеть попало видео, как российская певица МакSим учится заново ходить после продолжительной комы из-за пневмонии.