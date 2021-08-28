Підсумки дня 28 серпня: обстріли Авдіївки, евакуація з Афганістану, Україна повернулася в топ-5 заліку Паралімпіади

Вечірній дайджест головних новин 28 серпня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус

В Україні за минулу добу зареєстрували 2082 випадків зараження коронавірусом. Станом на ранок 28 серпня серед захворілих — 108 дітей і 35 медпрацівників.

Обстріли Авдіївки

Авдіївка

Під час обстрілів окупантами Авдіївки постраждали вісім військовослужбовців ЗСУ. Противник використав великокаліберні міномети і гаубиці.

28 серпня окупанти тринадцять разів порушили домовленості, досягнуті в рамках ТКГ.

Евакуація з Кабула

Евакуація українців з Афганістану

Україна продовжує евакуювати громадян із захопленого бойовиками радикального угрупування "Талібан" Афганістану. Так, 28 серпня з Кабула вилетіли ще три літаки.

Допомагати з евакуацією були направлені підрозділи військової розвідки Сил спецоперацій Збройних сил України.

Байден розпорядився виділити Україні $ 60 млн на оборонні потреби

Україна — США

Напередодні візиту президента України Володимира Зеленського в Вашингтон, президент США Джо Байден доручив держсекретареві США виділити до $ 60 млн для України. В еквіваленті національної валюти це 1,6 млрд грн.

Україна повернулася в топ-5 медального заліку Паралімпіади

Паралімпіада

На Паралімпійських іграх в Токіо завершився четвертий змагальний день, який приніс збірній України 12 медалей. Неймовірний виступ показали вітчизняні плавці, які завоювали для України 5 золотих нагород.

Rammstein і російська поліція

Тілль Ліндеманн

У Росії Тілль Ліндеманн, соліст групи Rammstein, отримав припис від поліції Тверській області. Йому видали його прямо в готелі "Завидово" у зв’язку з планованим концертом.