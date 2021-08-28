Итоги дня 28 августа: обстрелы Авдеевки, эвакуация из Афганистана, Украина вернулась в топ-5 зачета Паралимпиады

Вечерний дайджест главных новостей 28 августа.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

В Украине за минувшие сутки зарегистрировали 2082 случая заражения коронавирусом. По состоянию на утро 28 августа среди заболевших — 108 детей и 35 медработников.

Обстрелы Авдеевки

Авдеевка

Во время обстрелов оккупантами Авдеевки пострадали восемь военнослужащих ВСУ. Противник использовал крупнокалиберные минометы и гаубицы.

28 августа оккупанты тринадцать раз нарушили договоренности, достигнутые в рамках ТКГ.

Эвакуация из Кабула

Эвакуация украинцев из Афганистана

Украина продолжает эвакуировать граждан из захваченного боевиками радикальной группировки "Талибан" Афганистана. Так 28 августа из Кабула вылетели еще три самолета.

Помогать с эвакуацией были направлены подразделения военной разведки Сил спецопераций Вооруженных сил Украины.

Байден распорядился выделить Украине $60 млн на оборонные нужды

Украина - США

Накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, президент США Джо Байден поручил госсекретарю США выделить до $60 млн для Украины. В эквиваленте национальной валюты это 1,6 млрд грн.

Украина вернулась в топ-5 медального зачета Паралимпиады

Паралимпиада

На Паралимпийских играх в Токио завершился четвертый соревновательный день, который принес сборной Украины 12 медалей. Невероятное выступление показали отечественные пловцы, которые завоевали для Украины 5 золотых наград.

Rammstein и российская полиция

Тилль Линдеманн

В России Тилль Линдеманн, солист группы Rammstein, получил предписание от полиции Тверской области. Ему выдали его прямо в отеле "Завидово" в связи с планируемым концертом.