Укр

Итоги дня 28 августа: обстрелы Авдеевки, эвакуация из Афганистана, Украина вернулась в топ-5 зачета Паралимпиады

Автор
Г. Лубенец
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Автор
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Итоги дня 28 августа: обстрелы Авдеевки, эвакуация из Афганистана, Украина вернулась в топ-5 зачета Паралимпиады Новость обновлена 28 августа 2021, 20:53
Главные события дня

Вечерний дайджест главных новостей 28 августа.

Коронавирус в Украине

Коронавирус
Коронавирус

В Украине за минувшие сутки зарегистрировали 2082 случая заражения коронавирусом. По состоянию на утро 28 августа среди заболевших — 108 детей и 35 медработников.

Обстрелы Авдеевки

Авдеевка
Авдеевка

Во время обстрелов оккупантами Авдеевки пострадали восемь военнослужащих ВСУ. Противник использовал крупнокалиберные минометы и гаубицы.

28 августа оккупанты тринадцать раз нарушили договоренности, достигнутые в рамках ТКГ.

Эвакуация из Кабула

Эвакуация украинцев из Афганистана
Эвакуация украинцев из Афганистана

Украина продолжает эвакуировать граждан из захваченного боевиками радикальной группировки "Талибан" Афганистана. Так 28 августа из Кабула вылетели еще три самолета.

Помогать с эвакуацией были направлены подразделения военной разведки Сил спецопераций Вооруженных сил Украины.

Байден распорядился выделить Украине $60 млн на оборонные нужды

Украина - США
Украина - США

Накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, президент США Джо Байден поручил госсекретарю США выделить до $60 млн для Украины. В эквиваленте национальной валюты это 1,6 млрд грн.

Украина вернулась в топ-5 медального зачета Паралимпиады

Паралимпиада
Паралимпиада

На Паралимпийских играх в Токио завершился четвертый соревновательный день, который принес сборной Украины 12 медалей. Невероятное выступление показали отечественные пловцы, которые завоевали для Украины 5 золотых наград.

Rammstein и российская полиция

Тилль Линдеманн
Тилль Линдеманн

В России Тилль Линдеманн, солист группы Rammstein, получил предписание от полиции Тверской области. Ему выдали его прямо в отеле "Завидово" в связи с планируемым концертом.

Как украинцев вывозили из Кабула: "Телеграф" публикует эксклюзивные фото
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