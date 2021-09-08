Підсумки дня 8 вересня: "криптовалютний" законопроект, загибель російського міністра, розширення санкцій

Вечірній дайджест головних подій 8 вересня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус

За добу вівторка, 7 вересня, в Україні зафіксовано 2772 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, що на півтисячі більше, ніж добою раніше.

На тлі цього прем’єр Денис Шмигаль зазначив, що найближчими днями на розгляд комісії ТЕБ та НС буде внесено питання про введення "жовтої зони" по всій Україні.

Зеленський розширив список персональних санкцій

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав нові укази про введення персональних економічних санкцій. Вони стосуються двох чоловік.

Рада підтримала законопроєкт про віртуальні активи

Bitcoin

Через два роки після першої ініціативи у Верховній Раді України підтримали законопроєкт по цифровим активам. Рішення про необхідність держконтролю і виведення криптовалюта з "сірої зони" прийняли 276 депутатів.

Важливого російського чиновника вбило на навчаннях

Євген Зінич

У російському Норильську, де проходили навчання в арктичній зоні 8 вересня трагічно загинув глава МНС Росії Євген Зінич, який намагався врятувати людину.

Другим загиблим в Арктиці виявився відомий в РФ режисер і оператор Олександр Мельник — володар премії "Ніка" і член гільдії кінорежисерів Росії, творець фільмів "Нова Земля", "Територія" і багатьох інших.

Збірна України вийшла у плей-офф Євро

Збірна України з волейболу

Чоловіча збірна України з волейболу пробилася в плей-офф чемпіонату Європи-2021.

Скандал навколо Володимира Талашко розгорівся з новою силою

Володимир Талашко

Маркетолог Марія Матрос розповіла "Суспільному", що Талашко зґвалтував її, коли їй було 17 років.