Итоги дня 8 сентября: "криптовалютный" законопроект, гибель российского министра, расширение санкций
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Вечерний дайджест главных событий 8 сентября.
Коронавирус в Украине
За сутки вторника, 7 сентября, в Украине зафиксировано 2772 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, что на полтысячи больше, чем сутками ранее.
На фоне этого премьер Денис Шмыгаль указал, что в ближайшие дни на рассмотрение комиссии по ТЭБ и ЧС будет внесен вопрос о введении "желтой зоны" по всей Украине.
Зеленский расширил список персональных санкций
Президент Украины Владимир Зеленский подписал новые указы про введение персональных экономических санкций. Они касаются двух человек.
Рада поддержала законопроект о виртуальных активах
Спустя два года после первой инициативы в Верховной Раде Украины поддержали законопроект по цифровым активам. Решение о необходимости госконтроля и вывода криптовалюты из "серой зоны" приняли 276 депутатов.
Важного российского чиновника убило на учениях
В российском Норильске, где проходили учения в Арктической зоне, 8 сентября трагически погиб глава МЧС России Евгений Зиничев, который пытался спасти человека.
Вторым погибшим в Арктике оказался известный в РФ режиссер и оператор Александр Мельник - обладатель премии "Ника" и член гильдии кинорежиссеров России, создатель фильмов "Новая Земля", "Территория" и многих других.
Сборная Украины вышла в плей-офф Евро
Мужская сборная Украины по волейболу пробилась в плей-офф чемпионата Европы-2021.
Скандал вокруг Владимира Талашко разгорелся с новой силой
Маркетолог Мария Матрос рассказала "Суспільному", что Талашко изнасиловал ее, когда ей было 17 лет.
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