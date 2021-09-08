Укр

Итоги дня 8 сентября: "криптовалютный" законопроект, гибель российского министра, расширение санкций

Автор
Г. Лубенец
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Главные новости 8 сентября Новость обновлена 08 сентября 2021, 21:30
Главные новости 8 сентября

Вечерний дайджест главных событий 8 сентября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус
Коронавирус

За сутки вторника, 7 сентября, в Украине зафиксировано 2772 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, что на полтысячи больше, чем сутками ранее.

На фоне этого премьер Денис Шмыгаль указал, что в ближайшие дни на рассмотрение комиссии по ТЭБ и ЧС будет внесен вопрос о введении "желтой зоны" по всей Украине.

Зеленский расширил список персональных санкций

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новые указы про введение персональных экономических санкций. Они касаются двух человек.

Рада поддержала законопроект о виртуальных активах

Bitcoin
Bitcoin

Спустя два года после первой инициативы в Верховной Раде Украины поддержали законопроект по цифровым активам. Решение о необходимости госконтроля и вывода криптовалюты из "серой зоны" приняли 276 депутатов.

Важного российского чиновника убило на учениях

Евгений Зиничев
Евгений Зиничев

В российском Норильске, где проходили учения в Арктической зоне, 8 сентября трагически погиб глава МЧС России Евгений Зиничев, который пытался спасти человека.

Вторым погибшим в Арктике оказался известный в РФ режиссер и оператор Александр Мельник - обладатель премии "Ника" и член гильдии кинорежиссеров России, создатель фильмов "Новая Земля", "Территория" и многих других.

Сборная Украины вышла в плей-офф Евро

Сборная Украины по волейболу
Сборная Украины по волейболу

Мужская сборная Украины по волейболу пробилась в плей-офф чемпионата Европы-2021.

Скандал вокруг Владимира Талашко разгорелся с новой силой

Владимир Талашко
Владимир Талашко

Маркетолог Мария Матрос рассказала "Суспільному", что Талашко изнасиловал ее, когда ей было 17 лет.

Главные новости 8 сентября
Украина
Итоги дня 8 сентября: "криптовалютный" законопроект, гибель российского министра, расширение санкций
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Главные новости 8 сентября
Итоги дня 8 сентября: "криптовалютный" законопроект, гибель российского министра, расширение санкций
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