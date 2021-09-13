Підсумки дня 13 вересня: ключова реформа заблокована, дані всіх українців в мережі, заборона Моргенштерна

Вечірній дайджест головних новин 13 вересня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус

В Україні станом на ранок понеділка, 13 вересня, зафіксували 1205 нових інфікованих коронавірусом. При цьому рівень госпіталізацій за минулу добу перевищив кількість видужали.

Разом з тим з’явилася інформація, що більш ніж половина українців з різних причин не хочуть вакцинуватися від коронавірусу.

У мережу злили дані про всіх українців

У мережу злили дані про всіх українців

Хакери злили в мережу об’ємну базу даних з особистою інформацією про жителів України. У ній за оцінками може перебувати близько 53 мільйони записів.

В Україні не виконали ключові пункти судової реформи

суд

Рада суддів заблокував запуск етичної ради в Україні, без чого країну не приймуть ні в НАТО, ні в ЄС.

Через сьогоднішній провал судової реформи президент України Володимир Зеленський скликав у себе голів Ради суддів, Верховного Суду, представників парламенту, а також послів країн "Великої сімки".

Україна планує закупити ще 24 турецьких безпілотників Bayraktar

Bayraktar

Головнокомандувач Збройними силами Валерій Залужний повідомив журналістам, що Україна планує закупити бойові безпілотні літальні апарати (БПЛА) Bayraktar TB2 у 2021-2022 роках.

В СБУ поставили крапку в питанні з гастролями Моргенштерна

Моргенштерн

Плани Моргенштерна по відвідуванню України можуть накритися у зв’язку з новою експертизою СБУ, згідно з якою творчість росіянина "пропагує культ насильства і створює передумови конфліктних ситуацій на концертах".

Названо лауреатів MTV Video Music Awards

Lil Nas X

У неділю, 12 вересня, відбулася щорічна церемонія нагородження премії за створення музичних відео. Захід проходив в Нью-Йорку.