Підсумки дня 19 вересня: ЛГБТ-марш у Києві, повернення на Землю перших космотуристів, закриття ОПЗ
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Вечірній дайджест головних новин 19 вересня.
Коронавірус в Україні
На ранок неділі, 19 вересня, в Україні зареєстрували майже 4 тисячі нових випадків коронавірусу, при цьому, кожен другий був госпіталізований.
Одеський припортовий завод зупиняє роботу
Одеський припортовий завод після кількох спроб відновити його діяльність закривається. Підприємство вже знаходиться в процесі зупинки, а однією з причин цього стала захмарна ціна на природний газ.
Марш рівності в Києві
У Києві в неділю, 19 вересня, проходить Марш рівності на підтримку прав ЛГБТ-спільноти. За попередніми оцінками, в ньому брали участь близько 5 тисяч осіб.
Українка Лузан встановила історичне досягнення на чемпіонаті світу
Українська спортсменка Людмила Лузан, яка 18 вересня виграла дві медалі на ЧС-2021 з веслування на байдарках і каное, завоювала ще одну нагороду. Таким чином, українка встановила історичне досягнення для вітчизняних веслярів.
Помер найкращий бомбардир в історії чемпіонату Англії
У неділю, 19 вересня, перестало битися серце легендарного англійського футболіста Джиммі Грівза.
Перші космічні туристи компанії SpaceX повернулися на Землю
Перша космічна місія компанії SpaceX, в якій взяли участь четверо непрофесійних астронавтів, в неділю, 19 вересня, успішно повернулася на Землю. Корабель CrewDragon після трьох днів в космосі приводнився в Атлантиці.
Власник OnlyFans може бути батьком дочки Наташі Корольової
48-річна співачка Наташа Корольова зізналася, що має дворічну доньку, яка зараз проживає в США.
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