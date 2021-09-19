Підсумки дня 19 вересня: ЛГБТ-марш у Києві, повернення на Землю перших космотуристів, закриття ОПЗ

Вечірній дайджест головних новин 19 вересня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус

На ранок неділі, 19 вересня, в Україні зареєстрували майже 4 тисячі нових випадків коронавірусу, при цьому, кожен другий був госпіталізований.

Одеський припортовий завод зупиняє роботу

ОПЗ

Одеський припортовий завод після кількох спроб відновити його діяльність закривається. Підприємство вже знаходиться в процесі зупинки, а однією з причин цього стала захмарна ціна на природний газ.

Марш рівності в Києві

ЛГБТ-марш у Києві

У Києві в неділю, 19 вересня, проходить Марш рівності на підтримку прав ЛГБТ-спільноти. За попередніми оцінками, в ньому брали участь близько 5 тисяч осіб.

Українка Лузан встановила історичне досягнення на чемпіонаті світу

Людмила Лузан

Українська спортсменка Людмила Лузан, яка 18 вересня виграла дві медалі на ЧС-2021 з веслування на байдарках і каное, завоювала ще одну нагороду. Таким чином, українка встановила історичне досягнення для вітчизняних веслярів.

Помер найкращий бомбардир в історії чемпіонату Англії

Джиммі Грівз

У неділю, 19 вересня, перестало битися серце легендарного англійського футболіста Джиммі Грівза.

Перші космічні туристи компанії SpaceX повернулися на Землю

Космотуристи SpaceX

Перша космічна місія компанії SpaceX, в якій взяли участь четверо непрофесійних астронавтів, в неділю, 19 вересня, успішно повернулася на Землю. Корабель CrewDragon після трьох днів в космосі приводнився в Атлантиці.

Власник OnlyFans може бути батьком дочки Наташі Корольової

Наташа Корольова і Леонід Радвінський

48-річна співачка Наташа Корольова зізналася, що має дворічну доньку, яка зараз проживає в США.