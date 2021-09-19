Итоги дня 19 сентября: ЛГБТ-марш в Киеве, возвращение на Землю первых космотуристов, закрытие ОПЗ
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Вечерний дайджест главных новостей 19 сентября.
Коронавирус в Украине
На утро воскресенья, 19 сентября, в Украине зарегистрировали почти 4 тысячи новых случаев коронавируса, при этом, каждый второй был госпитализирован.
Одесский припортовый завод останавливает работу
Одесский припортовый завод после нескольких попыток восстановить его деятельность закрывается. Предприятие уже находится в процессе остановки, а одной из причин этого стала заоблачная цена на природный газ.
Марш равенства в Киеве
В Киеве в воскресенье, 19 сентября, проходит Марш равенства в поддержку прав ЛГБТ-сообщества.
По предварительным оценкам, в нем участвовали около 5 тысяч человек.
Украинка Лузан установила историческое достижение на чемпионате мира
Украинская спортсменка Людмила Лузан, которая 18 сентября выиграла две медали на ЧМ-2021 по гребле на байдарках и каноэ, завоевала еще одну награду. Таким образом, украинка установила историческое достижение для отечественных гребцов.
Умер лучший бомбардир в истории чемпионата Англии
В воскресенье, 19 сентября, перестало биться сердце легендарного английского футболиста Джимми Гривза.
Первые космические туристы компании SpaceX вернулись на Землю
Первая космическая миссия компании SpaceX, в которой приняли участие четверо непрофессиональных астронавтов, в воскресенье, 19 сентября, успешно вернулась на Землю. Корабль CrewDragon после трех дней в космосе приводнился в Атлантике.
Владелец OnlyFans может быть отцом дочери Наташи Королевой
48-летняя певица Наташа Королева призналась, что имеет двухлетнюю дочь, которая сейчас проживает в США.
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