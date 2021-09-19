Итоги дня 19 сентября: ЛГБТ-марш в Киеве, возвращение на Землю первых космотуристов, закрытие ОПЗ

Вечерний дайджест главных новостей 19 сентября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

На утро воскресенья, 19 сентября, в Украине зарегистрировали почти 4 тысячи новых случаев коронавируса, при этом, каждый второй был госпитализирован.

Одесский припортовый завод останавливает работу

ОПЗ

Одесский припортовый завод после нескольких попыток восстановить его деятельность закрывается. Предприятие уже находится в процессе остановки, а одной из причин этого стала заоблачная цена на природный газ.

Марш равенства в Киеве

ЛГБТ-марш в Киеве

В Киеве в воскресенье, 19 сентября, проходит Марш равенства в поддержку прав ЛГБТ-сообщества.

По предварительным оценкам, в нем участвовали около 5 тысяч человек.

Украинка Лузан установила историческое достижение на чемпионате мира

Людмила Лузан

Украинская спортсменка Людмила Лузан, которая 18 сентября выиграла две медали на ЧМ-2021 по гребле на байдарках и каноэ, завоевала еще одну награду. Таким образом, украинка установила историческое достижение для отечественных гребцов.

Умер лучший бомбардир в истории чемпионата Англии

Джимми Гривз

В воскресенье, 19 сентября, перестало биться сердце легендарного английского футболиста Джимми Гривза.

Первые космические туристы компании SpaceX вернулись на Землю

Космотуристы SpaceX

Первая космическая миссия компании SpaceX, в которой приняли участие четверо непрофессиональных астронавтов, в воскресенье, 19 сентября, успешно вернулась на Землю. Корабль CrewDragon после трех дней в космосе приводнился в Атлантике.

Владелец OnlyFans может быть отцом дочери Наташи Королевой

Наташа Королева и Леонид Радвинский

48-летняя певица Наташа Королева призналась, что имеет двухлетнюю дочь, которая сейчас проживает в США.