Підсумки дня 21 вересня: посилення карантину, скандал з сестрою Сенцова

Вечірній дайджест головних новин 21 вересня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус

Кількість людей, що заразилися коронавірусом в Україні продовжує залишатися високою — за понеділок зафіксували 5159 випадків інфікування.

Україна з 23 вересня переходить в "жовту" зону карантину

Карантин

Україна з четверга, 23 вересня, офіційно переходить в "жовту" зону епідемічних обмежень.

Обмеження торкнуться роботи спортзалів, різних навчальних закладів, культурних установ, проведення будь-яких масових заходів.

Багатьом українцям слід задуматися про вакцинацію та отриманні COVID-сертифікатів.

Сестра Сенцова з матами оголосила про повернення в Росію

Олег Сенцов і Наталя Каплан

Журналістка Наталія Каплан, яка є двоюрідною сестрою Олега Сенцова, повідомила про те, що налагодити своє життя в Україні за п’ять років у неї не вийшло і вона повернеться в Росію

Колишній в’язень Кремля та український режисер Олег Сенцов після слів своєї сестри заявив, що це сталося на тлі загострення депресії.

Легенда боксу Пакьяо завершив кар’єру заради президентства

Менні Пакьяо

Відомий боксер Менні Пакьяо повісив рукавички на цвях, а також несподівано оголосив про свій намір стати президентом Філіппін.

Українську документалку про війну на Донбасі не покажуть в кіно через безглузду причину

Зошит війни

Держкіно не дозволило масовий показ фільму "Зошит війни" через те, що процедура оформлення кіно з субтитрами не прописана.