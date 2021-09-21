Укр

Итоги дня 21 сентября: ужесточение карантина, скандал с сестрой Сенцова

Автор
Геннадий Лубенец
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Главные события дня
Главные события дня

Вечерний дайджест главных новостей 21 сентября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус
Коронавирус

Количество заразившихся коронавирусом в Украине продолжает оставаться высоким — за понедельник зафиксировали 5159 случаев инфицирования.

Украина с 23 сентября переходит в "желтую" зону карантина

Карантин
Карантин

Украина с четверга, 23 сентября, официально переходит в "желтую" зону эпидемических ограничений.

Ограничения коснутся работы спортзалов, различных учебных заведений, культурных учреждений, проведения любых массовых мероприятий.

Многим украинцам следует задуматься о вакцинации и получении COVID-сертификатов.

Сестра Сенцова с матами объявила о возвращении в Россию

Олег Сенцов и Наталья Каплан
Олег Сенцов и Наталья Каплан

Журналистка Наталья Каплан, которая является двоюродной сестрой Олега Сенцова, сообщила о том, что наладить свою жизнь в Украине за пять лет у нее не вышло и она вернется в Россию

Бывший узник Кремля и украинский режиссер Олег Сенцов после слов своей сестры заявил, что это произошло на фоне обострения депрессии.

Легенда бокса Пакьяо завершил карьеру ради президентства

Мэнни Пакьяо
Мэнни Пакьяо

Известный боксер Мэнни Пакьяо повесил перчатки на гвоздь, а также неожиданно объявил о своем намерении стать президентом Филиппин.

Украинскую документалку о войне на Донбассе не покажут в кино по нелепой причине

Тетрадь войны
Тетрадь войны

Госкино не разрешило массовый показ фильма "Тетрадь войны" из-за того, что процедура оформления кино с субтитрами не прописана.

Теги:
#Коронавирус #Олег Сенцов #Наталья Каплан #Итоги дня #Covid-19
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