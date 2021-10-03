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Підсумки дня 3 жовтня: подробиці вбивства поліцейського в Чернігові, скандал з фільмом про Зеленського

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Головні події дня Новина оновлена 03 жовтня 2021, 20:58
Головні події дня

Вечірній дайджест головних новин 3 жовтня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус
Коронавірус

Станом на ранок неділі, 3 жовтня, в Україні зафіксували 7967 нових випадків інфікування коронавірусом.

Деталі вбивства поліцейського в Чернігові

Артур Єрохін
Артур Єрохін

У Чернігові в ніч на 2 жовтня група молодих людей жорстоко побила двох поліцейських. В результаті події один з них загинув, а другий потрапив в реанімацію.

Загиблим виявився капітан Артур Єрохін. У нього залишилися дружина і двоє дітей.

Нападників знайшли і затримали, найстаршому з них всього 19 років, а ще троє і зовсім не досягли повноліття.

"Слуги народу" вручили премії самі собі

Слуга народу
Слуга народу

У місті Трускавець Львівської області депутати фракції "Слуга народу" представили напрацьовані програми в ряді галузей, а на завершення заходу вручили самим собі нагороди в рамках премії "Слугам по заслугах". Не обійшлося без гарбузів.

Фільм про офшори Зеленського вийшов

Офшор 95
Офшор 95

У неділю, 3 жовтня, на відеохостингу YouTube був опублікований фільм-розслідування журналістів "Слідства.Інфо". У ньому розповідається про офшори президента України Володимира Зеленського.

Показ стрічки повинен був відбутися в Малій опері в Києві, проте до редакції зателефонував директор закладу і заявив, що не стане демонструвати фільм про Зеленського. Пізніше стало відомо, що це сталося нібито за запитом СБУ

Зірку серіалу "Моя прекрасна няня" госпіталізували з коронавірусом

Ольга Прокоф’єва
Ольга Прокоф’єва

Всіма відома Жанна Аркадіївна з серіалу "Моя прекрасна няня", 58-річна актриса Ольга Прокоф’єва була госпіталізована з коронавірусом. Після лікування вдома, артистці стало гірше, і її поклали в лікарню.

Теги:
#Чернігів #Вбивство #Коронавірус #Володимир Зеленський #Підсумки дня #Covid-19
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