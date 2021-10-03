Итоги дня 3 октября: подробности убийства полицейского в Чернигове, скандал с фильмом о Зеленском

Вечерний дайджест главных новостей 3 октября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

По состоянию на утро воскресенья, 3 октября, в Украине зафиксировали 7967 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Детали убийства полицейского в Чернигове

Артур Ерохин

В Чернигове в ночь на 2 октября группа молодых людей жестоко избила двух полицейских. В результате происшествия один из них погиб, а второй попал в реанимацию.

Погибшим оказался капитан Артур Ерохин. У него остались жена и двое детей.

Нападавших нашли и задержали, самому старшему из них всего 19 лет, а еще трое и вовсе не достигли совершеннолетия.

"Слуги народа" вручили премии сами себе

Слуга народа

В городе Трускавец Львовской области депутаты фракции "Слуга народа" представили наработанные программы в ряде отраслей, а в завершение мероприятия вручили самим себе награды в рамках премии "Слугам по заслугам". Не обошлось без тыкв.

Фильм про офшоры Зеленского вышел

Офшор 95

Ввоскресенье, 3 октября, на видеохостинге YouTube был опубликован фильм-расследование журналистов "Слідства.Інфо". В нем рассказывается об офшорах президента Украины Владимира Зеленского.

Показ ленты должен был состояться в Малой опере в Киеве, однако в редакцию позвонил директор заведения и заявил, что не станет демонстрировать фильм о Зеленском. Позже стало известно, что это случилось якобы по запросу СБУ

Звезду сериала "Моя прекрасная няня" госпитализировали с коронавирусом

Ольга Прокофьева

Всеми известная Жанна Аркадиевна из сериала "Моя прекрасная няня", 58-летняя актриса Ольга Прокофьева была госпитализирована с коронавирусом. После лечения дома, артистке стало хуже, и ее положили в больницу.