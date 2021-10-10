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Підсумки дня 10 жовтня: протести біля будинків Зеленського і Порошенка, авіакатастрофа в Росії

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
31
Головні події дня Новина оновлена 10 жовтня 2021, 21:10
Головні події дня

Вечірній дайджест ключових новин 10 жовтня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус
Коронавірус

На ранок неділі, 10 жовтня, в Україні традиційно знизилися показники захворюваності COVID-19, але ситуація все одно залишається тривожною, — особливо в Харкові, Одесі та Дніпрі.

Протести

Силовики у дачі Зеленського
Силовики у дачі Зеленського

На тлі акцій біля будинку експрезидента Петра Порошенка, активісти зібралися біля державної резиденції президента України Володимира Зеленського в Конча-Заспі через що будівлю оточили співробітники правоохоронних органів.

Собчак потрапила в смертельну аварію

Ксенія Собчак
Ксенія Собчак

У суботу ввечері, 9 жовтня, російська телеведуча Ксенія Собчак потрапила в аварію в Сочі

Автомобіль, в якому перебувала Собчак, при обгоні зіткнувся з автомобілем Volkswagen. У ньому знаходилися три людини. В результаті один з них загинув на місці, другий помер в лікарні, а третій знаходиться у важкому стані.

У Татарстані впав пасажирський літак

Авіакатастрофа в РФ
Авіакатастрофа в РФ

У Татарстані (РФ) зазнав аварії пасажирський літак L-410, на борту якого перебували 22 людини. За попередньою інформацією, загинули 15 осіб, серед яких обидва пілоти.

Ф’юрі нокаутував Уайлдера

Ф’юрі — Уайлдер
Ф’юрі — Уайлдер

У ніч на неділю, 10-е жовтня, в Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбувся масштабний вечір професійного боксу і бій Тайсона Ф’юрі з Деонтеєм Уайлдером.

Ф’юрі в 11-му раунді нокаутував опонента, здобувши свою 31-ту перемогу в профі.

Теги:
#Ксенія Собчак #Коронавірус #Підсумки дня #Covid-19
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