Підсумки дня 10 жовтня: протести біля будинків Зеленського і Порошенка, авіакатастрофа в Росії
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Вечірній дайджест ключових новин 10 жовтня.
Коронавірус в Україні
На ранок неділі, 10 жовтня, в Україні традиційно знизилися показники захворюваності COVID-19, але ситуація все одно залишається тривожною, — особливо в Харкові, Одесі та Дніпрі.
Протести
На тлі акцій біля будинку експрезидента Петра Порошенка, активісти зібралися біля державної резиденції президента України Володимира Зеленського в Конча-Заспі через що будівлю оточили співробітники правоохоронних органів.
Собчак потрапила в смертельну аварію
У суботу ввечері, 9 жовтня, російська телеведуча Ксенія Собчак потрапила в аварію в Сочі
Автомобіль, в якому перебувала Собчак, при обгоні зіткнувся з автомобілем Volkswagen. У ньому знаходилися три людини. В результаті один з них загинув на місці, другий помер в лікарні, а третій знаходиться у важкому стані.
У Татарстані впав пасажирський літак
У Татарстані (РФ) зазнав аварії пасажирський літак L-410, на борту якого перебували 22 людини. За попередньою інформацією, загинули 15 осіб, серед яких обидва пілоти.
Ф’юрі нокаутував Уайлдера
У ніч на неділю, 10-е жовтня, в Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбувся масштабний вечір професійного боксу і бій Тайсона Ф’юрі з Деонтеєм Уайлдером.
Ф’юрі в 11-му раунді нокаутував опонента, здобувши свою 31-ту перемогу в профі.
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