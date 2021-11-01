Підсумки дня 1 листопада: результати виборів мера Харкова, нові міністри, "затримання" Ківи
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 47
Вечірній дайджест найголовніших подій 1 листопада.
Коронавірус в Україні
В Україні станом на ранок понеділка, 1 листопада, зафіксували 13 936 нових випадків коронавірусу. Антирекордів за цю добу в країні не було, а в МОЗ заявили про новий рекорд вакцинації.
Водночас у "червону зону" карантину перейшов Київ. Це означає, що частина епідеміологічних вимог буде посилено.
"Телеграф" зібрав фото та відео того, як же кияни та гості міста проводять свій перший день у "червоній" зоні.
Вибори у Харкові
На позачергових виборах мера Харкова переміг в.о. міського голови Ігор Терехов. Він здобув 50,66% голосів.
"Слуги народу" узгодили заміну міністрів
У понеділок, 1 листопада, члени фракції "Слуга народу" провели засідання, на якому розглянули низку питань, зокрема зміни у складі Кабінету міністрів. Низка міністрів покинуть свої посади, а тепер стали відомі імена тих, хто займе їхні місця.
Зеленський вийшов у лідери з антирейтингу в Україні
Президент України Володимир Зеленський уперше очолив рейтинг недовіри до вітчизняних політиків, попри те, що він, як і раніше, зберігає лідерство серед електоральних симпатій українців.
Киву затримували у Києві
Народного депутата України від партії ОПЗЖ Іллю Ківу у Києві зупиняли поліцейські.
Спробу затримання правоохоронцями на одному з київських шосе Ківа назвав "системним тиском" та спробою "вивести його з рівноваги".