Підсумки дня 1 листопада: результати виборів мера Харкова, нові міністри, "затримання" Ківи

Вечірній дайджест найголовніших подій 1 листопада.

Коронавірус в Україні

Люди в масках

В Україні станом на ранок понеділка, 1 листопада, зафіксували 13 936 нових випадків коронавірусу. Антирекордів за цю добу в країні не було, а в МОЗ заявили про новий рекорд вакцинації.

Водночас у "червону зону" карантину перейшов Київ. Це означає, що частина епідеміологічних вимог буде посилено.

"Телеграф" зібрав фото та відео того, як же кияни та гості міста проводять свій перший день у "червоній" зоні.

Вибори у Харкові

Ігор Терехов

На позачергових виборах мера Харкова переміг в.о. міського голови Ігор Терехов. Він здобув 50,66% голосів.

"Слуги народу" узгодили заміну міністрів

Ірина Верещук, Павло Рябікін, Олексій Резніков та Юлія Свириденко

У понеділок, 1 листопада, члени фракції "Слуга народу" провели засідання, на якому розглянули низку питань, зокрема зміни у складі Кабінету міністрів. Низка міністрів покинуть свої посади, а тепер стали відомі імена тих, хто займе їхні місця.

Зеленський вийшов у лідери з антирейтингу в Україні

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський уперше очолив рейтинг недовіри до вітчизняних політиків, попри те, що він, як і раніше, зберігає лідерство серед електоральних симпатій українців.

Киву затримували у Києві

Ілля Кива

Народного депутата України від партії ОПЗЖ Іллю Ківу у Києві зупиняли поліцейські.

Спробу затримання правоохоронцями на одному з київських шосе Ківа назвав "системним тиском" та спробою "вивести його з рівноваги".