Рус

Підсумки дня 1 листопада: результати виборів мера Харкова, нові міністри, "затримання" Ківи

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
47
Ключові новини дня Новина оновлена 01 листопада 2021, 22:05
Ключові новини дня

Вечірній дайджест найголовніших подій 1 листопада.

Коронавірус в Україні

Люди в масках
Люди в масках

В Україні станом на ранок понеділка, 1 листопада, зафіксували 13 936 нових випадків коронавірусу. Антирекордів за цю добу в країні не було, а в МОЗ заявили про новий рекорд вакцинації.

Водночас у "червону зону" карантину перейшов Київ. Це означає, що частина епідеміологічних вимог буде посилено.

"Телеграф" зібрав фото та відео того, як же кияни та гості міста проводять свій перший день у "червоній" зоні.

Вибори у Харкові

Ігор Терехов
Ігор Терехов

На позачергових виборах мера Харкова переміг в.о. міського голови Ігор Терехов. Він здобув 50,66% голосів.

"Слуги народу" узгодили заміну міністрів

Ірина Верещук, Павло Рябікін, Олексій Резніков та Юлія Свириденко
Ірина Верещук, Павло Рябікін, Олексій Резніков та Юлія Свириденко

У понеділок, 1 листопада, члени фракції "Слуга народу" провели засідання, на якому розглянули низку питань, зокрема зміни у складі Кабінету міністрів. Низка міністрів покинуть свої посади, а тепер стали відомі імена тих, хто займе їхні місця.

Зеленський вийшов у лідери з антирейтингу в Україні

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський уперше очолив рейтинг недовіри до вітчизняних політиків, попри те, що він, як і раніше, зберігає лідерство серед електоральних симпатій українців.

Киву затримували у Києві

Ілля Кива
Ілля Кива

Народного депутата України від партії ОПЗЖ Іллю Ківу у Києві зупиняли поліцейські.

Спробу затримання правоохоронцями на одному з київських шосе Ківа назвав "системним тиском" та спробою "вивести його з рівноваги".

Теги:
#Кабмін #Ігор Терехов #Коронавірус #Володимир Зеленський #Ілля Ківа #Підсумки дня #Covid-19
Ірина Верещук, Павло Рябікін, Олексій Резніков та Юлія Свириденко
Політика
Рєзніков очолить Міноборони, а Верещук потрапить до Кабміну: "Слуги народу" погодили заміну міністрів
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ірина Верещук, Павло Рябікін, Олексій Резніков та Юлія Свириденко
Рєзніков очолить Міноборони, а Верещук потрапить до Кабміну: "Слуги народу" погодили заміну міністрів
Дата публікації
Категорія
Коронавірус в Україні
Цифра дня: за місяць коронавірус убив 11 455 українців — це 220 повних автобусів з людьми
Дата публікації
Категорія
Ілля Кива
Киву затримали у Києві: нардеп дав перший коментар
Дата публікації
Категорія
Коронавірус
Люди просто задихаються: "Телеграф" побував у головній COVID-лікарні Харкова (фоторепортаж)
Дата публікації
Категорія
Однією із проблем для українців може стати тарифне питання
Локдаун і тотальне подорожчання: що чекає на Україну в листопаді та чому