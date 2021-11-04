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Підсумки дня 4 листопада: середній палець у Раді, пожежа у Києво-Печерській лаврі та напад на журналіста

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Ключові новини дня Новина оновлена 04 листопада 2021, 21:31
Ключові новини дня

Вечірній дайджест найголовніших подій 4 листопада

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні
Коронавірус в Україні

В Україні у четвер, 4 листопада, зафіксували черговий антирекорд за кількістю хворих на коронавірус — 27 377 нових випадків. Попередній рекорд з виявлення нових випадків, згідно з даними РНБО, фіксували наприкінці жовтня.

Найбільша кількість хворих — у Дніпропетровській області — 2254. Також у трійці лідерів Одеська область — 1899 осіб та Київ — 1836.

Зеленський виступив у Верховній Раді

Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський

У четвер, 4 листопада, президент України Володимир Зеленський взяв у засіданні парламенту. Політик прийшов до Ради на розгляд питання щодо призначення нового міністра оборони, представивши кандидатуру колишнього віцепремʼєр-міністра Олексія Рєзнікова. Втім, деякі нардепи зустріли Зеленського вороже, влаштувавши протест.

Також відзначився нардеп Гео Лерос, який показав середній палець у бік президента України Володимира Зеленського та голови його офісу Андрія Єрмака.

Пожежа на території Києво-Печерської лаври

На території Києві-Печерської лаври горіла іконописна майстерня
На території Києві-Печерської лаври горіла іконописна майстерня

Пожежа на території Києво-Печерської лаври спалахнула близько 14:00 у четвер, 4 листопада. Там загорілася майстерня з розпису ікон. Відомо, що під час пожежі постраждали троє людей — одна з них вистрибнула з вікна, щоб урятуватися від вогню.

Як рятувальники гасили одну з головних визначних пам’яток усієї України — дивіться в ексклюзивному фоторепортажі "Телеграфа".

Монахи Києво-Печерської лаври напали на журналіста

Монахи напали на журналіста "Магнолія-ТВ"
Монахи напали на журналіста "Магнолія-ТВ"

Під час пожежі на території Києво-Печерської лаври монахи напали на журналіста "Магнолії-ТВ" Олександра Терещенка, який знімав факт займання для репортажу. У якийсь момент чоловік у рясі вихопив у представника ЗМІ телефон і почав з ним тікати.

Про те, що відбулося, Олександр Терещенко розповів у ексклюзивному коментарі "Телеграфу" — подробиці у матеріалі.

Теги:
#Києво-Печерська Лавра #4 листопада #Підсумки дня
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